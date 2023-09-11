Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії Андрію Яремі за побиття солдата, який відмовився виконувати його наказ. Суд визнав його винним у перевищенні влади та призначив покарання – 1,5 роки тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 18 березня 2023 року в казармі військової частини Нацгвардії. Старший лейтенант Андрій Ярема був на посаді командира взводу, його підлеглий, солдат, зробив йому зауваження щодо ненормативної лексики, після чого Андрій Ярема вдарив його кулаками у грудну клітку та штовхнув на стіл.

Щодо офіцера Нацгвардії порушили кримінальне провадження за ст.426-1 ч.5 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він розповів, що того дня він віддав наказ солдату щодо прибирання території. У обідній час він хотів повторно відправити солдата прибирати територію, однак підлеглий відмовився і між ними виникла суперечка. Андрій Ярема підтвердив, що кілька разів вдарив підлеглого, «будучи на емоціях».

Справу розглянув суд, який визнав Андрія Ярему винним у перевищенні влади та призначив покарання – 1,5 роки тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. На вирок ще може бути подана апеляція.