У 90-их роках Валерій Коротков був дуже відомою персоною у Рівному

У Гвінеї від невідомої хвороби помер рівненський бізнесмен Валерій Коротков. У 90-их роках він був найбагатшою і дуже відомою персоною у Рівному. Прагнув увійти в українські політичні кола, але це йому не вдалося. З часом Валерій Коротков втратив свої великі статки і займався більш дрібним бізнесом.

Про загадкову смерть в Африці 69-річного Валерія Короткова довгий час не було відомо. У неділю, 31 жовтня, про це повідомив на своєму Facebook депутат Рівненської районної ради Павло Дутко.

«Два місяці тому в одній з країн Африки, де шукав дорогоцінні метали, від невідомої хвороби помер легендарний рівненський підприємець, власник футбольного клубу «Верес» у першій половині 90-х Валерій Коротков. Йому було 69 років. Про це повідомили родичі померлого», - написав депутат.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Валерій Коротков помер у Гвінеї і там його й поховали.

На початку 90-их років Валерій Коротков, власник фірми «Еліксир», яка виготовляла солодку воду в пакетах, вважався найбагатшою людиною Рівного. Тоді він був власником футбольного клубу вищої ліги «Верес», деякий час фінансував харчування учнів усіх шкіл Рівного.

У 2002-му Валерій Коротков балотувався у депутати Верховної Ради від блоку ЗУБР («За Україну, Білорусь і Росію»), але програв. У 2010-му бізнесмен заявив про свій намір відсудити у Рівному 16 об’єктів, які приватизував у 90-их роках. На час позову він оцінив майно у $150 млн, однак ця справа закінчилася нічим.

У 2020-му Валерій Коротков знову спробував гучно повернутися у Рівне — він зареєструвався кандидатом на міського голову Рівного. На той час Валерій Коротков був директором та засновником кількох фірм, співзасновником благодійного фонду «Вала Салам». Обіцяв зі свого благодійного фонду допомагати пенсіонерам, дітям та нужденним, але одержав вкрай низьку підтримку виборців.