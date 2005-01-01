В Академії сухопутних військ у Львові відсвяткували випуск понад 330-и офіцерів ЗСУ

В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску молодих офіцерів

У суботу, 2 червня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску молодих офіцерів. Військове звання «лейтенант» отримали 332 вихованці видового військового вишу. Серед них – 25 учасників бойових дій на сході України, які у 2014 році вступили на навчання до Академії безпосередньо з фронту.

Вісьмох військовослужбовців за мужність та професіоналізм, що були виявлені у зоні бойових дій на сході України, нагородили орденами «За мужність» та медаллю «Захиснику Вітчизни». Усі цьогорічні випускники видового військового вишу продовжать службу у бойових частинах Збройних сил України.

Опісля вручення дипломів, випускники виголосили урочисту клятву. Крім того, вони пройшли урочистим маршем під супроводом військового оркестру.

«Ви обрали покликанням свого життя служіння – служіння державі, служіння Богу. В часи війни на вас покладається особлива надія. Ваша мудрість, твердість рятують життя десятків і сотень солдатів. Сьогодні ви є гордість міста, гордість України. Коли я заходжу в Академію, відчуваю особливі відчуття, бо тут панує атмосфера великої поваги і впевненості. Такою сильною, якою сьогодні є наша Академія, такою має бути наша держава. В цьому є велика заслуга всіх тих, хто тут працює. Ви покидаєте Академію, йдете в життя, дуже складне і непросте, де будуть розчарування, зради і мольба до вас про допомогу. Ми не можемо передбачити, що буде за рік-десять в цьому світі. Але якщо кожен з вас буде твердим, буде з Богом в серці вірити у нашу державу, ця віра буде передаватись усім вашим друзям, колегам і підлеглим», – процитувала прес-служба Львівської міської ради міського голову Львова Андрія Садового.

«Можна говорити про те, що в цей спосіб можна укомплектувати керівниками відділень та взводів понад шість армійських бригад. Але сьогодні важливо навіть не те, скільки молодшого офіцерського складу стане до війська. Віднині армія отримує плеяду навчених офіцерів, у яких за плечима вже власний досвід ведення війни з одвічним ворогом, який понад чотири роки тому відібрав у нас Крим і пробував зжерти весь схід України. Цей досвід, помножений на отримані вами знання тут, у стінах Академії сухопутних військ, власне і є наша формула перемоги у війні з російським агресором», – сказав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

«Коли ви увіллєтесь у лави Збройних сил України, то разом з вами ще міцнішою стане наша армія: одягнута, озброєна, сильна та впевнена в тому, що ми викинемо окупанта з нашої країни, що ми піднімемо наші прапори над кожним клаптиком української землі, що зараз перебуває під окупацією агресора. У тому, що сьогодні перед нами стоять офіцери, велика заслуга батьків та родин наших військових, адже це недоспані ночі, переживання та турбота. Усі разом ми за три роки збудували зовсім іншу армію, яка здатна виконувати надскладні військові завдання. Ми віримо в Україну, в Збройні сили України, адже з цією вірою ми прямуємо до перемоги. Завдяки вам ми здобудемо мир на нашій землі», – звернувся до офіцерів голова Львівської ОДА Олег Синютка.