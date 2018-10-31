В американській в'язниці вбили відомого лідера ірландської мафії

За мотивами життя Балджера у Голівуді випустили дві художні стрічки.

В ніч на 31 жовтня лідер ірландської мафії Джеймс «Уайті» Балджер був знайдений мертвим у своїй камері у федеральній в'язниці в Західній Вірджинії.

За повідомленням NBC, 89-річного Балджера вбили вже в перший день після його етапування із в'язниці у Флориді. За попередніми даними, злочин здійснив його співкамерник, деталі вбивства поки що не розголошуються.

Варто уточнити, що Балджер став відомим в 70-х, коли очолив ірландське злочинне угрупування Winter Hill. Його підозрювали у вбивствах, пограбуванні, наркоторгівлі і торгівлі зброєю. Довгий час Балджер залишався на свободі через співпрацю з ФБР - він здавав агентам лідерів інших кримінальних угрупувань. У 90-х злочинця оголосили у розшук, за допомогу у його затриманні призначили винагороду у 2 млн доларів. Балджер 16 років успішно переховувався від правоохоронців: під чужим іменем він вступав до громадських організацій, отримав водійські права і кредитні картки. У 2011 році Балджера допомогла спіймати його сусідка Анна Бьорнсдотір - колишня модель і володарка титулу «Міс Ісландія». Суд зміг довести безпосередню участь Джеймса в 11 вбивствах і засудив його до двох довічних термінів ув'язнення.

Цікаво, що Балджер зробив свій внесок у поп-культуру. Він став прототипом одного з головних персонажів фільму «Відступники» Мартіна Скорсезе. Там його роль зіграв Джек Ніколсон. У 2015 році на екрани вийшла біографічна драма «Чорна меса», яка розповідала про життя Балджера, в образ якого перевтілився Джоні Депп.