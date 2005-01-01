В окупованому Криму зникло світло

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 16:231740

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В окупованому Криму зникло світло
Крим знову залишився без світла

В середу, 13 червня, на окупованому Росією Кримському півострові зникло світло і мобільний зв’язок. Про це повідомляє портал Крым.Реалии з посиланням на слова очевидців.

На півострові знеструмлені найбільші міста, зокрема Севастополь, Ялта та Сімферополь. В деяких містах повністю відсутній мобільний зв’язок в абонентів МТС. За повідомленням інформаційного агенства ТАСС, ймовірною причиною знеструмленням може бути аварія на підстанціїї «Тамань».

Варто уточнити, що не дивлячись на запуск третьої лінії енергомоста, в Криму і досі є великі проблеми з енергопостачанням. Ситуація погіршилася через пошкодження електроопори в Херсонській області у 2015 року. Після цього перебої з постачанням електроенергії на півострів стали регулярними.

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