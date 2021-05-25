Засновник української та російської наукової арабістики Агатангел Кримський у 1942 році став жертвою сталінського терору

В Анкарі вулицю, де розташоване посольство України, назвуть на честь українського вченого Агатангела Кримського. Про це в понеділок, 24 травня, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Отримали позитивну відповідь турецької сторони на наше звернення про перейменування однієї з вулиць столиці на вулицю ім. Агатангела Кримського, 150-річчя від дня народження якого ми відзначаємо цього року. Відтепер вулиця, на якій знаходиться наше посольство, матиме його ім'я. Залишилося завершити лише деякі формальності», – написав він.

Також, за словами посла, незабаром в центрі Анкари, в одній з найпрестижніших локацій столиці Туреччини, буде відкрито Український парк, який зараз перебуває на стадії благоустрою. Рішення місцевої влади про його створення також прийнято.

«Хочу щиро подякувати турецькій стороні за постійну підтримку і всебічне сприяння і допомогу, яку ми завжди відчуваємо. Отже, наша мета «Більше України в Туреччині» продовжує наповнюватися змістом», – написав Сибіга.

Хто такий Агатангел Кримський

Агатангел Юхимович Кримський (3 січня 1871 – 25 січня 1942) – український, кримськотатарський і радянський історик, письменник, перекладач, сходознавець, в тому числі арабіст, ісламознавець, тюрколог та іраніст, один із засновників Академії наук України за гетьмана Павла Скоропадського. Мав кримськотатарські корені та ідентифікував себе кримським татарином. Володів, щонайменше, 16 живими та класичними мовами, за деякими джерелами, майже 60 мовами. Відомий як філателіст.

Кримський фактично є засновником української та російської наукової арабістики, і усієї сходознавчої науки в СРСР.

За своє життя Агатангел Кримський здійснив фундаментальні дослідження із арабістики, іраністики, семітології, тюркології, а також славістики. Учений написав понад 1000 наукових праць із історії мов, літератури, мистецтва, релігії народів Близького та Середнього Сходу, а також Кавказу та Європи.

У 1941 році постановою НКВС Агатангела Кримського, без жодних доказів, звинуватили у тому, що він був «ідеологом українських націоналістів, який упродовж років очолював націоналістичне підпілля». Його відправили етапом у Казахстан, де у в’язниці НКВС, 25 січня 1942 року Агатангел Кримський помер. За однією із версій дослідників, не лише від фізичного виснаження і хвороби, а через тортури, яким його піддавали.