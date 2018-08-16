В аварії в Тернопільській області загинув учасник АТО

У Тернопільській області в середу, 15 серпня, у Кременецькому районі на дорозі зіткнулися два авто внаслідок чого загинув учасник АТО. Про це пише місцевий сайт «0352.ua».

ДТП за участю вантажівки Renault Magnum і Hyundai Accent сталася на трасі Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече при в'їзді в Кременецький район.

Фото «0352.ua»

За попередніми даними, водій легкового авто не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм 46-річний водій Hyundai Accent, житель Тернополя, помер ще до приїзду швидкої.

Слідчі встановлюють детальні причини аварії. Триває розслідування.

За інформацією Тернопільської міської організаціїї ветеранів АТО, в аварії розбився боєць Ігор Диба.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, у ДТП на Житомирщині загинув військовий, який їхав на власне весілля.