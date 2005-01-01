В Австралії почав діяти закон про легалізацію одностатевих шлюбів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:52470

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В Австралії одностатеві пари починаючи з 9 січня цього року можуть укладати шлюби. Вони стали легальними в країні 9 грудня 2017 року після відповідного голосування місцевого парламенту. Однак вступати до одностатевого шлюбу не можна було до 9 січня через вимогу, яка зобов’язує всі пари повідомляти про своє весілля за місяць, повідомило Радіо Свобода.

Перед розглядом законодавчих змін щодо одностатевих шлюбів австралійський уряд провів поштове опитування серед населення щодо цього питання. У ньому взяли участь майже 13 мільйонів людей. Ідею легалізації одностатевих шлюбів підтримали майже 62% учасників голосування.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Німеччині 1 жовтня 2017 року було зареєстровано перший в історії цієї країни одностатевий шлюб.

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