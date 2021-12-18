Парламент Австрії схвалив закон, який дозволить тяжкохворим людям із хронічними невиліковними захворюваннями отримати спеціальні препарати, щоб піти з життя. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, люди з тяжкими хронічними або невиліковними захворюваннями отримають право на добровільну евтаназію з 2022 року. Однак цьому передуватиме низка умов.

Законодавці Австрії схвалили законопроект, який узгоджує положення кримінального законодавства з рішенням суду. Уже з наступного року тяжкохворі люди, які мають хронічні захворювання або не мають перспективи на одужання, зможуть заявити про своє бажання піти з життя.

Для цього потрібно буде підтвердити діагноз, поговорити принаймні з двома лікарями та довести свою здатність самостійно ухвалювати рішення. Після періоду, визначеного для роздумів, людина передає свою заяву нотаріусу чи адвокату.

Лише тоді можна буде придбати спеціальні препарати в аптеці. Назви аптек, які надають ліки, не будуть розголошуватися. Про них знатимуть лише юристи й нотаріуси, які отримають заяву клієнта.

Цей закон стосується лише повнолітніх. «Активна допомога» в самогубстві, зокрема убивство людини на її прохання, залишається незаконною і передбачає кримінальну відповідальність.

Водночас в Австрії залишається чинним покарання для тих, хто «вбиває іншу людину на її серйозне і наполегливе прохання».

Нагадаємо, що раніше використання капсул для евтаназії схвалили у Швейцарії.