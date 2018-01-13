В Австрії тисячі людей протестували проти нового правого уряду

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 19:331340

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В Австрії тисячі людей протестували проти нового правого уряду
фото KURIER/Franz Gruber
Згідно із даними поліції,у протестах взяли участь понад 20 тис. австрійців

Кілька тисяч осіб у столиці Австрії 13 січня вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду. Організатори мітингу закидають кабінету Себастіана Курца расистські, екстремістські та неофашистські ухили, передає DW.

«Нові фашисти не підкорять нашу країну», - заявив один із активістів «Платформи за людяну політику надання притулку» Міхаель Ґеннер на протесті у Відні.

У поліції констатували, що демонстрація мирна. До участі в акції закликали також організації «Наступ на правих» та «Плафторма радикальних лівих».

Як відомо, Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи. Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.

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