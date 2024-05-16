В університеті науковець працює з 2003 року

В Чернівецькому національному університеті відбулися вибори на посаду керівника закладу. Новим ректором став декан економічного факультету ЧНУ Руслан Білоскурський. За нього проголосувало 766 виборців, а це – 52,7 % від усіх. В університеті науковець працює з 2003 року.

Вибори ректора Чернівецького національного університету відбулися 15 травня в приміщенні закладу. Загалом свої кандидатури подали четверо науковців. За кандидата Руслана Білоскурського проголосували 766 виборців. За Ольгу Мартинюк — проголосували 285 людей. За Мирослава Заячука проголосували 173 людини. Андрія Самілу підтримали 118 виборців.

Не підтримали жодного кандидата 13 виборців, ще 7 бюлетенів комісія визнала не дійсними, повідомляє «Суспільне. Чернівці». Усього участь в голосуванні могли взяти майже 1500 людей – це науковці, викладачі закладу, частина студентів та допоміжний персонал. На вибори прийшли 1362 виборців.

Також планувалася, що можливо змагатися конкурентам доведеться в другому турі, однак Руслан Білоскурський набрав більш ніж половина від усіх голосів, то автоматично він переміг в першому турі виборів. Наразі результати голосування передадуть в міністерство освіти України. Після їх опрацювання, міністерство має укласти контракт на посаду ректора з переможцем. Чинний ректор Роман Петришин не брав участь у виборах як кандидат.

Додамо, що Руслан Білоскурський очолює економічний факультет ЧНУ, є доцентом кафедри економіко-математичного моделювання та має науковий ступінь доктора економічних наук. У 2000 році він закінчив ЧНУ за спеціальністю «Інформатика», в 2003 році – за спеціальністю «Менеджмент». На факультеті викладає курси з інформатики, інформаційного менеджменту та математичних методів та моделей ринкової економіки.

У Руслана Білошицького є також політична кар’єра. У 2015 році він балотувався до Чернівецької міської ради від політичної партії «Зелений тризуб». Після голосування Руслана Білоскурського ради не обрали. За даними громадського руху «Чесно», у 2020 році пройшов до міськради за списками партії «Єдина альтернатива». Наразі він залишається депутатом від фракції «Єдина альтернатива», яка є найбільшою в раді. Від цієї партії на посаду міського голови балотувався та переміг Роман Клічук.

Також Білоскурський є співзасновником Шумпетерівської школи інновацій, яку відкрили у Чернівцях у 2021 році, щоб допомагати підприємцям розвивати навички управління та організації.