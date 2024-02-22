Автопричеп приховали на приватній автобазі

В Чернівцях детективи Бюро економічної безпеки на одній з автобаз виявили фуру з 11 тоннами тютюну всередині. Власники вантажівки не мали документів на підакцизний товар і не змогли пояснити, куди саме його будуть транспортувати. Правоохоронці наклали арешт на фуру та тютюн.

Під час оперативної роботи працівники управління БЕБ у Чернівецькій області та поліцейські виявили на території місцевої автобази причеп, заповнений коробками з тютюном. Загалом всередині було кілька десятків великих ящиків, в яких знаходився вже подрібнений тютюн. Експерти виявили, що загалом в фурі перевозили 11 тонн сировини.

Власники вантажівки на товар не мали документів, також вони не змогли пояснити, звідки тютюн взявся в таких об’ємах, і куди його мали завезти. ️

В кілька десятків ящиків був подрібненний тютюн

️«Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та походження контрафактного товару», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в четвер, 22 лютого.

Детективи провели обшуки та вилучили 11 тонн тютюну на суму 6,7 млн грн. Напівпричіп з вантажем опломбували, на майно накладено арешт. Працівники БЕБ порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів). Правоохоронці проводять розслідування і встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до масштабної контрабанди тютюну за кордон та розповсюдження підакцизних товарів на території країни.