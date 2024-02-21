На буковинському кордоні пропустили в Україну контрабанду електронних сигарет на 42 млн грн

На Буковині викрили прикордонника, причетного до незаконної схеми ввозу електронних сигарет на суму 42 млн гривень. Службовцю вручили підозру. До цього в грудні 2023 року оперативники департаменту стратегічних розслідувань та працівники ДБР затримали двох митників, які незаконно пропустили вантаж з підакцизним товаром на територію України з Румунії. Тепер усім трьом чоловікам загрожує позбавлення волі до 10 років.

Правоохоронці встановили, що через один пункт пропуску в Чернівецькій області пропустили на територію України два мікроавтобуси, які перевозили майже 168 тисяч електронних цигарок. Внаслідок таких дій, підакцизний товар заїхав з Румунії і по дорозі до кордону десь «загубився».

«Службовці не вносили до інформаційної бази відомості про вантаж, тож електронні цигарки заїхали з Румунії без належного митного оформлення. У результаті несплати обовʼязкових податкових і митних платежів сума завданих збитків становить 42 мільйони гривень, що підтверджується висновками проведених експертиз», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в середу, 21 лютого.

Прикордонник та митники змовилися не вносити дані про перетин кордону 2 фур з сигаретами

В грудні 2023 року двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці було повідомлено про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 20 лютого правоохоронці оголосили підозру ще одному учаснику оборудки, інспектору прикордонної служби, за ч. 3 ст. 365 КУ України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Санкція інкримінованої усім учасникам «схеми» статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що після оголошення підозру двом митникам з посади звільнили керівника Чернівецької митниці Михайла Товта. Також йому оголосили догану.