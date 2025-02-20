В магазинах товар продавали за готівку в іноземній валюті

Мережа магазині з продажу мобільної та побутової техніки відшкодувала 4,5 млн грн збитків в держбюджет за несплачені податки. Правоохоронці встановили, що підприємець продавав телефони, ноутбуки та планшети без фіскальних чеків та за готівку. Бізнесмену повідомили про підозру в кримінальному провадженні.

Працівники територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області встановили, що підприємець з Чернівців через власні магазини, а також соціальні мережі продавав мобільні телефони, планшети, комп’ютерну й побутову техніку.

Продажі техніки проводилися без належного відображення в податковому обліку та звітності для фізичних осіб-підприємців, повідомили в Бюро економічної безпеки в четвер, 20 грудня. Крім того, детективи встановили, що в магазинах товар продавали за готівку в іноземній валюті та без видачі фіскальних чеків. Це призвело до ухилення від сплати єдиного податку на суму понад 4,5 млн грн.

На підставі зібраних доказів підприємцю повідомили про підозру за ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків). Кримінальне провадження направлено до суду. Буковинцю загрожує штраф до 170 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Під час здійснення досудового розслідування підприємець у повному обсязі відшкодував збитки завдані державі у розмірі 4,5 млн грн.