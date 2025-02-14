Львівська фірма ухилилась від сплати понад 30 млн грн податків за торгівлю пальним
Директор фірми компенсував суму податку під час досудового розслідування
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На Львівщині фірма, що займається оптовою торгівлею в галузі паливної промисловості, ухилилась від сплати податків на 30,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили керівника товариства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Слідство встановило, що він не враховував податок на прибуток під час торгівлі пальним.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування фірмою завдану державному бюджету шкоду у повному обсязі – 30,6 млн грн.
Як повідомляв ZAXID.NET, раніше детективи БЕБ викрили мешканця Львівщини, який незаконно зберігав пальне і продавав його за готівку.