Під час обшуків БЕБ виявило кілька пластикових ємностей, в яких зберігали незаконне пальне

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканцю, який незаконно продавав пальне на території Львівської області.

Як повідомили в БЕБ 31 грудня, чоловік незаконно зберігав та продавав пальне за готівку. Контрафактний бензин зберігали у спеціально облаштованих пластикових ємностях на орендованих складах. При цьому, чоловік не був офіційно зареєстрований як підприємець і не мав дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.

Детективи БЕБ провели обшуки, виявили та вилучили п’ять пластикових ємностей з пальним об’ємом по 1000 літрів кожна, три помпи для закачування пального, понад 250 тис. грн в еквіваленті.