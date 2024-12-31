На Львівщині виявили незаконний склад пального, яке продавали за готівку
Чоловік не був офіційно зареєстрований як підприємець
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканцю, який незаконно продавав пальне на території Львівської області.
Як повідомили в БЕБ 31 грудня, чоловік незаконно зберігав та продавав пальне за готівку. Контрафактний бензин зберігали у спеціально облаштованих пластикових ємностях на орендованих складах. При цьому, чоловік не був офіційно зареєстрований як підприємець і не мав дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.
Детективи БЕБ провели обшуки, виявили та вилучили п’ять пластикових ємностей з пальним об’ємом по 1000 літрів кожна, три помпи для закачування пального, понад 250 тис. грн в еквіваленті.