Перевірка у закладах виявила ряд порушень

В Чернівцях після відвідин мережі кав’ярень Bacara отруїлися люди. В лікарню з симптомами харчового отруєння потрапило 4 відвідувачів і працівників закладів. Кав’ярні тимчасово зачинили. Спеціалісти Держпродспоживслужби провели ряд перевірок, під час яких виявили порушення.

Перші випадки отруєння зафіксували 4 квітня, коли в обласну клінічну лікарню потрапили двоє людей з гострою харчовою інфекцією. Пізніше кількість захворілих збільшилася до чотирьох. Усі пацієнти відвідували і замовляли страви в кав’ярнях. Також серед потерпілих є й працівники закладів, повідомило «Суспільне. Чернівці».

Одразу після повідомлення медиків про харчове отруєння, в заклади виїхали спеціалісти обласної Держпродспоживслужби. Під час обстеження у кав’ярні виявили порушення гігієнічних норм, але остаточна причина отруєння ще невідома.

«Перевірку закладу провели у понеділок, 8 квітня. Під час епідрозслідування обстежили 40 людей, а в кав'ярнях відібрали змиви, зразки води та продуктів, зокрема, соусів, курячого філе та яєць», – розповіла заступниця начальника обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован.

За порушення гігієнічних норм під час виробництва продуктів керівництво закладу оштрафують на 80 тис. грн. Також в Держпродспоживслужбі планують видати припис, щоб кав’ярні впродовж місяця усунули порушення.

Дирекція припускає, що люди могли отруїтися сніданками, до яких входять яйця. «У наших гостей та частини команди було зафіксовано гостре отруєння, яке вони отримали у нашому закладі. Попередньо, це сніданки, до яких входять яйця з неповною термообробкою та інші продукти із зони ризику», – повідомили в мережі кав’ярень Bacara на своїй сторінці в Instagram.

Закладі зазначили, що зачинили дві кав’ярні на невизначений термін. Наразі перевіряють усі продукти і постачальників та проводять дезінфекційні обробки всіх поверхонь.