Симптоми отруєння зафіксували в учнів різних класів

У четвер, 29 лютого, до Рахівської районної лікарні з отруєнням госпіталізували дванадцятьох учнів та вчителя місцевої школи. У навчальному закладі працюють правоохоронці та санітарно-епідеміологічна служба.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, симптоми отруєння зафіксували в учнів різних класів.

«У місцевій лікарні підтвердили госпіталізацію 12 школярів віком від 6 до 14 років. Також стало відомо, що за медичною допомогою звернувся і педагог даного навчального закладу. Усім надається необхідна медична допомога. Їх стан стабільний, неважкий», – інформують у поліції.

У школі працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Криміналісти разом зі співробітниками санітарно-епідеміологічної служби відбирають зразки води та харчових продуктів для проведення експертиз та встановлення джерела інфекції.