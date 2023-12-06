Пацієнти у стані середньої важкості

У Полтаві в ніч на 6 грудня з харчовим отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Як повідомило «Суспільне Полтава», 16 студентів із гострою кишковою інфекцією госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. За словами директорки медзакладу Наталія Свириденко, пацієнти у стані середньої важкості, серед симптомів – нудота та діарея. Ще 11 студентів госпіталізували до 1-ї міської лікарні.

За словами начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування. Зокрема, вони перевіряють їдальню.

«Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція», – повідомив Філіп Пронін.

Доповнено. Близько 12:20, через дві з половиною години після повідомлення начальника Полтавської ОВА, в юридичного інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спростували інформацію щодо отруєння студентів.

«Станом на 06 грудня 2023 року жоден із студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого не був госпіталізований з причин імовірного отруєння», – написали на сайті навчального закладу.

Нагадаємо, 27 листопада в Одесі із гострою харчовою токсикоінфекцією госпіталізували 64 курсанти із двох навчальних закладів. Пацієнти віком від 15 до 22 років. За даними видання «Думська», йшлося про Військово-морський ліцей імені Володимира Безкоровайного та інститут ВМС Одеської морської академії. В ліцеї це вже другий спалах – у вересні там отруїлися 46 курсантів.