На подвір'ї обвалилася огорожа і не має воріт

В Чернівцях руйнується прибудинкова територія музею відомої української письменниці Ольги Кобилянської. На подвір'ї обвалилася огорожа і не має воріт. По сусідству ведеться будівництво і будівельне сміття теж опинилося на території музею.

Музей Ольги Кобилянської в Чернівцях відкрили 27 листопада 1944 року. Створили його в першому будинку, який письменниця придбала сама за гроші від проданих творів. В цьому помешканні авторка прожила 13 років. У п’яти залах розташовані її особисті речі та речі родини.

Попри те, що музей розташований в центральній частині міста, на вулиці Софії Окуневської, 5, прибудинкова територія будинку занепадає. Два місця тому впала огорожа і її досі не полагодили, повідомила в Facebook екс-директорка Чернівецького обласного краєзнавчого музею Ірина Яворська.

Будівельне сміття з сусідньої території опинилося коло музею

«На подвір’ї поламані дошки від гнилого паркану, воріт немає. Будь-хто може зайти і вдень, і вночі. Такої руїни цей дім не пам’ятає за останні 100 років. Подвір’я музею перетворене на будівельний майданчик непорядних сусідів», – зазначила Ірина Яворська.

Жінка закликала місцеву владу втрутитися в ситуацію і відремонтувати прибудинкову територію. Додамо, що це єдиний музей відомої української письменниці. Будівля є власним помешканням авторки у Чернівцях, решту житла в місті вона винаймала.