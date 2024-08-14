Правоохоронці шукають стрільця, який влаштував стрілянину в центрі Чернівців. Чоловік сварився з іншим, а потім витягнув пістолет і вистрілив в бруківку. Подія сталася увечері 13 серпня. За словами прессекретарки поліції Буковини Кароліни Маришевої, заяви від потерпілих до правоохоронців не надходило, але працівники поліції проводять розслідування.

Інцидент стався на вул. Головній поблизу пішохідного переходу увечері 13 серпня. Відео зі сваркою двох чоловіків та стріляниною поширили в Telegram-каналі «Хороші Чернівці».

«Потерпілий чоловік уник поранення від пострілу, але постраждав від уламків бруківки, що влучили в очі», – повідомили в «Хороших Чернівцях».

Як повідомила ZAXID.NET прессекретарка поліції Буковини Кароліна Маришева, до поліції звернень та повідомлень від постраждалих щодо стрілянини не було.

«Поліцейські під час моніторингу соціальних мереж, інтернету, виявили таку інформацію, відеоролик. Подію одразу зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі за цим фактом проводимо перевірку», – повідомили речниця нацполіції Буковини Кароліна Маришева.

Правоохоронці встановлюють особи як стрільця, так і постраждалого, проводять опитування персоналу медзакладів, чи до них звертався хтось з пораненнями.