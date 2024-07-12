Стрілянина сталася вночі 7 липня в Івано-Франковому

Поліцейські повідомили підозру у хуліганстві 56-річному мешканцю Івано-Франкове, який вночі 7 липня стріляв в односельців з травматичної зброї. У пресслужбі поліції Львівської області у п'ятницю, 12 липня, розповіли, що поранення отримав один чоловік.

«Житель селища шість разів вистрелив з пристрою для відстрілу гумових куль і поранив місцевого мешканця. За скоєне йому загрожує покарання – до семи років позбавлення волі», – повідомили у поліції.

За інформацією поліцейських, зловмисник вночі вийшов зі свого будинку і вистрелив з травматичної зброї у групу людей, яка, на його думку, порушувала режим тиші. Поліцейські вилучили зброю. Справу кваліфікують за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). Наразі триває досудове розслідування.