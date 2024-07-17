За опір правоохоронцям водієві загрожує до двох років ув’язнення

У середу, 17 липня, у Сваляві поліція затримала водія Chevrolet Aveo, який напідпитку зіткнувся з автомобілем патрульних і намагався наїхатина них. Щоб зупинити порушника, патрульний тричі вистрілив в його автомобіль. За опір правоохоронцям водієві загрожує до двох років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, після зіткнення з автомобілем патрульної поліції 38-річний водій Chevrolet, втікаючи з місця ДТП, намагався збити правоохоронців.

«Для припинення загрози власному життю та здоров’ю, а також для примусової зупинки транспортного засобу, співробітники поліції відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» застосували табельну вогнепальну зброю. Інспектор групи реагування патрульної поліції здійснив три постріли по автомобілю», – інформують в поліції.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Водія, який був за кермом напідпитку (1,01 проміле алкоголю), затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За опір правоохоронцям йому загрожує від 17 до 68 тис. грн штрафу або пробаційний нагляд на строк до 4 років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 2 років.