На реставрацію дверей з бюджету виділили 300 тис. грн

В історичній частині Чернівців цьогоріч планують відреставрувати 14 старовинних дерев’яних дверей. Проєкт втілюють за умовами співфінансування від мешканців будинку, в якому реставруватимуть двері, та міської ради. Минулого року за подібною схемою відреставрували 10 старовинних дверей. Цьогоріч на проєкт з міського бюджету виділили 300 тис. грн

У Чернівцях діє програма збереження історичної спадщини, яка передбачає реставрацію фасадів, вікон та дверей на умовах співфінансування. Згідно з цією програмою, за реставрацію 30% мають заплатити мешканці будинку, в якому відновлюватимуть двері, а ще 70% грошей виділить Чернівецька міська рада.

У 2023 році за програмою співфінансування відреставрували 10 дверей в історичній частині Чернівців. Цьогоріч чернівчани подали 14 заявок на реставрацію, повідомив сайт С4. З міського бюджету вже виділили 300 тис. грн.

«Наразі ремонти тривають за 7 адресами, зокрема на вулиці Руська та Тараса Шевченка. Підприємство демонтує двері, а на їх місце ставить тимчасові, для того, щоб під’їзди були закриті. Дерев’яні двері відвозять на свій офіс, де вже їх реставрують», – розповів директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор Ніколенко.

Реставрацію узгоджують з управлінням охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Фахівці консультують мешканців щодо змін у фасаді будівлі, а також у потребі реставрації або заміни. Взяти участь у програмі реставрації старовинних дерев’яних дверей може будь-хто. Для цього необхідно одному із мешканців будинку написати відповідну заяву в департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.