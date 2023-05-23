Процес відновлення візерунків на деревині триватиме три місяці

У Чорткові, що на Тернопільщині, демонтували та передали на реставрацію четверо старовинних дверей. З міського бюджету на відновлення двох дверей витратять 250 тис. грн, ще двоє відремонтують за державні кошти.

Реставруватимуть старовинні двері з Чорткова спеціалісти івано-франківської майстерні «ХІТА». Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів ZAXID.NET, що він давно шукав майстрів, які б взялися відновлювати історичні входи.

«Мене познайомили із засновниками громадської ініціативи зі збереження архітектурної спадщини "ФранківськЯкийТребаБерегти" Марією та Юрієм Козакевичами, які, власне, і займаються втіленням реставраційних задумів. Ми домовилися, що вони допоможуть відреставрувати двері Чорткова», – розповів ZAXID.NET Володимир Шматько.

Міський голова зазначив, що на реставрацію двох дверей гроші виділять з міського бюджету в межах програми збереження та популяризації архітектурних пам'яток. На це передбачили 250 тис. грн.

«За міські кошти ми реставруємо бокові двері будівлі суду, що на вул. С. Бандери, та головні двері управління поліції охорони, що на вул. Горбачевського. Це входи, які були облаштовані ще за часів Австро-Угорщини, і вони дуже красиво вирізьблені. За 49 тис. грн ми вже виготовили проектно-кошторисну документацію. Сама реставрація вартуватиме понад 200 тис. грн», – додав Володимир Шматько.

Ще двоє дверей будівлі Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги, що на вул. Пігути, відновлюватимуть за державні кошти в межах комплексного ремонту медичного закладу.

«Реставруватиме чортківські двері майстерня «ХІТА». У них вже є чималий досвід у цій сфері, зокрема, десятки старовинних дверей Івано-Франківська отримали друге життя саме завдяки їм, також відновили двері у Луцьку та інших містах України. Старовинні входи демонтували, а на їх місце поставлять тимчасові», – повідомили в Чортківській міській раді.

Попередньо реставрація дверей триватиме 2-3 місяці. У Чорткові спеціалісти нарахували щонайменше два десятки старовинних дверей, тому роботи в цьому напрямку продовжать. Міський голова зазначив, що в планах відреставровані двері включити в туристичні маршрути Чорткова, а біля кожного такого входу поставити QR-код з інформацією і цікавою історією. Окрім того, в місті планують розпочати облік старовинних дверей, кованих огорож та мурів.