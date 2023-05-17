Ратуша у Самборі є пам'яткою архітектури національного значення

Самбірське комунальне підприємство «Об'єднане» 17 травня уклало угоду з ТОВ «Експерт Систем» на ремонтно-реставраційні роботи будівлі міської Ратуші на площі Ринок, 1. Споруда є пам'яткою архітектури національного значення XVII – XIX століть. Загальна вартість ремонтних робіт становить 105 млн 900 тис. грн. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що підрядник має завершити реставрацію до 31 грудня 2025.

Згідно із тендерною документацією, триповерхова цегляна будівля зберегла свій первісний вигляд, але перебуває в незадовільному стані. Зокрема, дах має корозійні ушкодження, а підвальні приміщення залиті водно-глиняною пульпою. Окремі елементи будівлі, наприклад, сходи в підвал, є аварійними. Міськрада Самбора погодила проектно-кошторисну документацію на реставрацію Ратуші ще у 2021 році.

Ремонтно-реставраційні роботи передбачають укріплення фундаменту Ратуші та ремонт водовідведення, трубопроводу, каналізації, опалення, вентиляції. Підрядник встановить освітлення фасаду, пожежну сигналізацію, системи блискавкозахисту, насосну станцію, сигналізацію та відеонагляд. Також відреставрують двері та внутрішні дерев'яні сходи, замінять вікна, дах та карнизи. Цоколь облицюють плитами з каменю, а сходи головного входу з кам'яних блоків та бетону замінять на залізобетонні. Компанія «Експерт Систем» має обстежити будівлю на наявність тріщин та усунути їх, облаштувати гідроізоляцію.

Крім цього, виконавець робіт відреставрує кам'яний металевий герб, розчистить від забруднення фасадний годинник, відновить втрачені кам'яні декоративні фрагменти та замінить ліпнину навколо вікон. Крім цього, згідно з тендером, на шпилі Ратуші встановлять втрачений флюгер та герб. Ці роботи виконуватимуть, опираючись на архівні матеріали.

У тендерній документації йдеться, що реставрація відбуватиметься коштом бюджету розвитку Самбірської міської ради. Підрядник отримуватиме оплату за виконані роботи за фактом виконання робіт.

Зазначимо, що переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт Систем». Згідно із даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія діє з 2014 року та спеціалізується на ремонтних та архітектурних роботах. Крім цього, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Керівником та підписантом компанії є Тарас Беркевич.

У Єдиному реєстрі судових рішень проти «Експерт Систем» є кримінальна справа, у матеріалах якої йдеться, що з 2018 року по 2020 рік керівник та працівники бухгалтерії компанії підробили фінансово-бухгалтерські документи. Крім цього, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької у суді звинувачував «Експерт Систем» у завищенні вартості капітального ремонту внутрішньої будівлі театру на 615 659 грн. Проте Господарський суд Львівської області у 2022 році повністю відмовив театру у задоволенні позову й визнав, що докази обвинувачення відсутні.