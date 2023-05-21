Дерев'яний храм у Дрогобичі є пам'яткою національного і світового значення

Цього року у церкві святого Юра в Дрогобичі, що внесена до переліку пам’яток ЮНЕСКО, відновлюють реставраційні роботи. На це з обласного бюджету виділили 3 млн грн, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

«Минулого року через початок повномасштабної війни та брак фінансування всі роботи призупинили. Але вже цьогоріч реставрацію плануємо продовжити. Відновлюватиметься відкрита галерея пам’ятки», – сказала директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Олена Василько.

Уперше про реставрацію дерев’яної церкви святого Юра заговорили у 2013 році, коли храм внесли у перелік пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО. Роботи розпочали у 2015 році. Відтоді за кошти обласного бюджету відновили хрести церковних бань, провели протипожежну обробку дерев’яних конструкцій, встановили нові системи блискавкозахисту та електромережі, провели благоустрій території навколо церкви, відреставрували унікальні стінописи пам’ятки. Також реставрували підвалини дерев’яної дзвіниці храму, несучі конструкції її зовнішніх стін з частковою заміною ґонту. У 2020-2021 роках для проведення робіт виділили 1,2 млн грн.

Також триває реставрація іконостасу церкви, що датується XVII століттям. Над його відновленням працюють близько 25 спеціалістів Національного науково-дослідного реставраційного центру України вже упродовж трьох років. Завершити відновлення пам’ятки планують влітку цьогоріч.

Зараз дерев’яна церква святого Юра в Дрогобичі є діючим храмом, музеєм та осередком громадського життя міста.

Церква святого Юра в Дрогобичі – це пам'ятка галицької дерев'яної архітектури, належить до числа найкращих пам'яток давньої української сакральної архітектури. З 2013 року входить до світової спадщини ЮНЕСКО разом зі ще 15 дерев'яними церквами карпатського регіону. Церкву збудували в XV столітті, потім її кілька разів перебудовували. Вона є частиною відділу дерев'яної архітектури музею «Дрогобиччина».