Скульптуру двірника встановили в місті в 2017 році

В Чернівцях в скульптури двірника зникла мітла. Місцеві жителі забили на сполох, бо думали, що мітлу вкрали. Однак в міській раді Чернівців повідомили ZAXID.NET, що частину скульптури забрали на реставрацію.

Про зникнення металевої мітли з скульптури двірника написав «Чернівецький промінь». Місцеві жителі повідомили в соцмереж, що, ймовірно, в скульптури двірника, що стоїть на вулиці Кобилянської вкрали металеву мітлу. Однак в поліції Чернівців ZAXID.NET повідомили, що до них із заявою про крадіжку мітли в двірника ні хто не звертався.

В Чернівецькій міській раді повідомили ZAXID.NET, що мітлу зі скульптури ніхто не викрадав. ЇЇ забрали на реставрацію, бо вона перебувала в незадовільному стані. Метал почав іржавіти.

Також зазначили, що саму скульптуру двірника теж скоро будуть реставрувати, адже вона перебуває в поганому стані.

Додамо, що скульптуру присвячену двірникам в Чернівцях встановили поблизу магазину «Берізка»на перетині вулиць Кафедральної та Кобилянської. Висота композиції – 3 метри. Це двірник з букетом троянд та металевою мітлою. Місце розташування скульптури обрали, бо це найпопулярніші вулиці для туристів. З часом конструкція почала ржавіти, тому її вирішили по частинах реставрувати.