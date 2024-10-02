Шептичанин заявив про викрадення автомобіля приблизно о 14:00 2 жовтня

У Шептицькому, 2 жовтня, місцевий мешканець повідомив поліції про викрадення автомобіля Dacia Logan, який належить його 66-річному дідусеві. Шептичанин сказав, що викрадач їде з міста і він зі своїм знайомим переслідуює його. Знайомий заявника кілька разів вистрелив по автомобілю з травматичної зброї. У пресслужбі поліції Львівської області розповіли, що за кермом нібито викраденого авто був його п'яний 66-річний власник.

«До розшуку та затримання Dacia були залучені екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. Невдовзі правоохоронці виявили автомобіль та зупинили його на вулиці Степана Бандери в Шептицькому. За кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння перебував 66-річний власник», – розповіли в поліції.

Коли поліцейські оглядати автомобіль, то помітили на ньому пошкодження, схожі на сліди влучання куль. Як виявилось, 30-річний знайомий заявника під час переслідування стріляв по автомобілю з травматичної зброї. Внаслідок інциденту немає поранених. Поліцейські вилучили у чоловіка зброю.

Наразі триває досудове розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Крім цього, на 66-річного водія Dicia Logan поліцейські склали адмінпротокол щодо п'яного водіння (ст. 130). Йому загрожує штраф.