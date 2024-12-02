Загальна варість проєкту – 3 млн грн

На базі Чернівецької обласної дитячої лікарні відкрили оновлене відділення реабілітації та дитячої неврології. Загальна вартість ремонту відділення – 3 млн грн. Окрім того, в лікарні завершують ремонти оновленого педіатричного відділення та укриття. На ці роботи з обласного бюджету додатково виділили ще понад 13 млн грн.

Інноваційне відділення запрацювало у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Воно розраховане на 30 мультидисциплінарних ліжок. Також до нього входять дві зали фізичної терапії, зал ерготерапії, кабінети логопеда, психолога, кабінет асистивних технологій тощо.

Усі приміщення оснащені професійним сучасним реабілітаційним обладнанням, яке отримали за сприяння Благодійного фонду «Пацієнти України».

Загальна вартість ремонтів відділення реабілітації та неврології становить понад 3 млн грн. Також у закладі завершуються будівельні роботи на цокольному поверсі педіатричного корпусу – у ньому облаштовують спеціалізовану споруду цивільного захисту. Вже виконані базові оздоблювальні роботи, замінені комунікації, триває монтаж вентиляційної системи.

Загальна вартість проєкту укриття становить 13,9 млн грн. Фінансування робіт відбувається з обласного та державного бюджетів.