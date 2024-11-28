Лікарі Центру уклали вже третій меморандум у рамках міжнародного медичного партнерства

Центр дитячої медицини у Львові і турецька лікарня Acıbadem (Аджібадем) уклали меморандум про медичне партнерство, яке дозволить українським та турецьким лікарям підсилити взаємодію і ділитися досвідом. Завдяки укладеному меморандуму львівські медики зможуть переймати передовий досвід за такими напрямами: нейрохірургія, онкологія, онкогематологія та трансплантологія, а також впроваджувати нові методи лікування. Основна мета співпраці – поліпшення якості медичних послуг для пацієнтів і розвиток професійних навичок лікарів.

Медичні команди Центру вже давно мають багаторічну співпрацю з турецькою клінікою та провідним фахівцем з реконструктивної хірургії професором Хаканом Агіром. Лікар багато років поспіль приїздить до медзакладу з благодійною місією та проводить безоплатні хірургічні операції для дітей із важкими щелепно-лицевими вадами.

Ініціатива з міжнародного медичного партнерства, кажуть у МОЗ, започаткована торік на третьому Саміті перших леді та джентльменів. Тоді 25 українських лікарень уклали партнерства з провідними лікарнями світу. Нині побратимами українських медзакладів є 43 передові лікарні з 21 країни світу. Зокрема, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Литви, Латвії, Ізраїлю, Швеції, Північної Македонії, Австрії, Данії, Естонії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Франції, Румунії, Туреччини та інших країн. Загалом підписано 57 меморандумів про співпрацю між українськими та міжнародними закладами охорони здоров’я.

Для львівського Центру дитячої медицини це вже третій меморандум, укладений у рамках міжнародного медичного партнерства. Перший із них львівський медзаклад підписав із Центром принцеси Максими, Утрехт, Нідерланди. Центр також уклав меморандум про співпрацю з французькою лікарнею Necker для допомоги хірургічній службі Центру.