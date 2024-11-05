До Тернополя привезли чотири сучасних прилади для ортопедії

Міністерство закордонних справ Республіки Польщі передало Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги сучасне медичне обладнання. Його застосовуватимуть для ортопедичного операційного залу. В коментарі ZAXID.NET директор лікарні Ярослав Чайківський зазначив, що передана техніка є однією із найкращих в світі. Це дасть можливість проводити якісні операції на опорно-руховому апарті пацієнтів.

Серед отриманого обладнання — мобільна рентген-дуга, лазерна указка до рентген-дуги, операційний стіл з приставками для ортопедії, лампа операційна. Усі ці медичні прилади подарувало Міністерство закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми «Польська допомога». Закупили обладнання та безпосередньо перевезли їх в Тернопіль благодійний фонд «Afriquia» та «World with Ukraine».

Представник благодійного фонду «Fundacja Afriquia» Бартек Осаднік зазначив, що подібну допомогу тернопільська лікарня вже отримала в 2023 році, повідомили в Тернопільській міськраді.

«Ми вже десять років в Україні з медичною допомогою. Цього разу ця допомога є продовженням того, що ми почали у 2023 році, тобто обладнання для ортопедичної операційної. Завдяки співпраці Польського національного фонду здоров’я та завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Польщі, нам вдалося закупити решту обладнання для операційної», – розповів Бартек Осаднік.

В коментарі ZAXID.NET директор лікарні Ярослав Чайківський повідомив, що це обладнання є дуже дороговартісне. «Потужна рентген-дуга допоможе проводити рентген одразу під час операції. Це велика допомога для лікарів-хірургів. Послуги в нашій лікарні надаються абсолютно безкоштовно, тож операції за допомогою сучасного обладнання зможуть проводити усі пацієнти», – розповів Ярослав Чайківський.

В міській раді також зазначили, що нове обладнання допоможе якісне проводити операції безпосередньо військовим, адже зараз таких пацієнтів з переломами різного ступеня важкості є дуже багато.

Додамо, це не перша вже допомога від наших Республіки Польща. У березні та квітні 2022 року медичні заклади Тернополя отримали пластини, імпланти, інструментарій, ліки, два наркозно-дихальних апарати для забезпечення надання медичної допомоги поранених захисників.