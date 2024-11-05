Тернопільська лікарня отримала медичне обладнання для операційного залу від уряду Польщі
Завдяки новим приладам обладнають сучасну операційну для ортопедії
Міністерство закордонних справ Республіки Польщі передало Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги сучасне медичне обладнання. Його застосовуватимуть для ортопедичного операційного залу. В коментарі ZAXID.NET директор лікарні Ярослав Чайківський зазначив, що передана техніка є однією із найкращих в світі. Це дасть можливість проводити якісні операції на опорно-руховому апарті пацієнтів.
Серед отриманого обладнання — мобільна рентген-дуга, лазерна указка до рентген-дуги, операційний стіл з приставками для ортопедії, лампа операційна. Усі ці медичні прилади подарувало Міністерство закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми «Польська допомога». Закупили обладнання та безпосередньо перевезли їх в Тернопіль благодійний фонд «Afriquia» та «World with Ukraine».
Представник благодійного фонду «Fundacja Afriquia» Бартек Осаднік зазначив, що подібну допомогу тернопільська лікарня вже отримала в 2023 році, повідомили в Тернопільській міськраді.
«Ми вже десять років в Україні з медичною допомогою. Цього разу ця допомога є продовженням того, що ми почали у 2023 році, тобто обладнання для ортопедичної операційної. Завдяки співпраці Польського національного фонду здоров’я та завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Польщі, нам вдалося закупити решту обладнання для операційної», – розповів Бартек Осаднік.
В коментарі ZAXID.NET директор лікарні Ярослав Чайківський повідомив, що це обладнання є дуже дороговартісне. «Потужна рентген-дуга допоможе проводити рентген одразу під час операції. Це велика допомога для лікарів-хірургів. Послуги в нашій лікарні надаються абсолютно безкоштовно, тож операції за допомогою сучасного обладнання зможуть проводити усі пацієнти», – розповів Ярослав Чайківський.
В міській раді також зазначили, що нове обладнання допоможе якісне проводити операції безпосередньо військовим, адже зараз таких пацієнтів з переломами різного ступеня важкості є дуже багато.
Додамо, це не перша вже допомога від наших Республіки Польща. У березні та квітні 2022 року медичні заклади Тернополя отримали пластини, імпланти, інструментарій, ліки, два наркозно-дихальних апарати для забезпечення надання медичної допомоги поранених захисників.