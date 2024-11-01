Платна послуга з перевезення хворих надаватиметься цілодобово у будні і святкові дні

Із 1 листопада у Львівській обласній клінічній лікарні запровадили платну послугу транспортування пацієнтів. Хворі, яким з лікарні треба добратися додому, чи поїхати на обстеження у приватну клініку тощо, зможуть скористатися цією платною послугою. Її вартість у межах Львова до 30 км – 1000 грн.

Як повідомив ZAXID. NET старший фельдшер медицини невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги ЛОКЛ Іван Маланчин, до надання такої послуги підштовхнули пацієнти лікарні та їхні родичі. Є хворі, які пройшли лікування в лікарні й їх виписують додому, але вони обмежено рухомі чи потребують транспортування у лежачому положенні. Або вони хочуть зробити МРТ у приватній клініці, яка знаходиться далеко від обласної лікарні. У таких і схожих випадках вони можуть скористатися цією платною послугою. Раніше такі хворі викликали приватну «швидку» або таксі.

Послуга з транспортування хворих деяким категоріям громадян буде також надаватися безкоштовно, а саме: людям з інвалідністю I групи, учасникам бойових дій, діючим військовим, ВПО, особам, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації.

«Оскільки ми будемо перевозити хворих, яким під час транспортування може знадобитися медична допомога, то окрім водія у такій «швидкій» хворих буде супроводжувати і фельдшер, який в разі необхідності може надати медичну допомогу», – каже Іван Маланчин.

Платну послугу з транспортування хворих можна буде замовити цілодобово за номером 096 011 21 03 у будні і у святкові дні.