Заклади зможуть отримати кредит на суму 77 млн грн

Чотири обласні медзаклади Буковини отримують кредит на закупівлю нового медичного обладнання. Відповідні рішення прийняли депутати Чернівецької обласної ради на сесії 29 жовтня. Загалом гроші отримують Чернівецька обласна дитяча лікарня, Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр, Чернівецький обласний перинатальний центр та Чернівецький обласний медично-діагностичний реабілітаційний центр. Заклади зможуть розраховувати на кредит на суму 77 млн грн.

Кредит на закупівлю нового медичного обладнання медичні заклади Буковини зможуть оформити в одному із державних банків. Загалом гроші нададуть під не менше 7 % річних і терміном на 10 років. Деякі медзаклади в заставу віддають своє майно, зокрема старі медичні прилади. Ці засоби і надалі працюватимуть в лікарнях, однак під гарантію їхньої вартості банк зможе надати гроші. За рішення погодити оформлення кредиту для чотирьох комунальних обласних медзакладів проголосували майже одноголосно депутати Чернівецької облради.

Зокрема, Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр отримав погодження на кредит на суму 47, 5 млн грн. За ці гроші в лікарні мали б придати стаціонарну ангіографічну рентгенівську цифрову систему.

Чернівецький обласний перинатальний центр отримав погодження на 12,5 млн грн. Гроші передбачені для придбання портативної рентгенівської системи, пульсоксиметрів, монітора для новонароджених, відкрита реанімаційна система, біохімічних аналізаторів, аудіометра для обстеження слуху в немовлят, апарату штучної вентиляції легень та інших приладів. Для отримання кредиту в заставу банку нададуть два апарати штучної вентиляції легень.

Чернівецький обласний медично-діагностичний реабілітаційний центр розраховує на 10 млн грн. В закладі планують закупити ультразвуковий діагностичний сканер з 3 датчиками, кольоровим доплером і можливістю проведення кардіологічний вимірювань. Вартість такого приладу – 9, 8 млн грн. Також за 200 тис. грн придбають комп’ютеризовану спірометричну систему.

Чернівецька обласна дитяча лікарня отримає 7 млн грн кредиту. За ці гроші планують купити неонатальний приліжковий модульний монітор пацієнта, вартість якого 1,8 млн грн. Також придбають електронейроміограф за 2,5 млн грн та електроенцефалограф за 2,5 млн грн.

Коли саме розпочнуться процедури закупівлі необхідних медичних приладів наразі не встановлено. Також депутати у рішеннях зазначили, що рекомендовано Чернівецькій обласній адміністрації відшкодовувати компенсаційну відсоткову ставку кредиту для закладів з грошей обласного бюджету.