На встановлення не витрачатимуть гроші з бюджету

Міський голова Чернівців Роман Клічук повідомив про те, що новорічну ялинку все-таки встановлять в місті. Зроблять це вперше за два роки. Поставлять головний атрибут Нового року на Соборній площі поруч з наметом для підтримки війська.

Новорічну ялинку в Чернівцях не встановлювали від початку повномасштабного вторгнення. В кінці жовтня 2024 року міський голова Чернівців Роман Клічук повідомляв, що новорічне дерево в місті встановлювати не будуть. Однак 19 листопада посадовець, відповідаючи на запитання чернівчан у сторіз в Instagram, зазначив, що ялинка цього року все-таки буде.

На встановлення не використовуватимуть бюджетні кошти, а ялинку поставлять з тих матеріалів, які закупили в попередні роки. Наразі 19 і 20 листопада має зібратися спеціальна організаційна комісія і ухвалити остаточне рішення, на якій саме локації встановлювати ялинку. Урочистого відкриття не планується.

Також в міській раді повідомили, що на Центральній площі для дітей створять новорічну зону до 6 грудня, а у парках Шевченка та Жовтневому з’являться менші новорічні ялинки, де зможе проводити свята малеча.

Додамо, що за інформацією «Суспільного.Чернівці» в 2021 році місто закупило штучну ялинку за 800 тис. грн. Також для її прикрашення є ілюмінація й іграшки.