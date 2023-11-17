Різдвяно-новорічні декорації на центральній площі теж не встановлюватимуть

У Чернівцях цього року відмовилися від встановлення центральної ялинки на Соборній площі. Натомість прикрасять живі деревця в парках міста. Також минулорічну фотозону, яка була влаштована на Соборній площі, перенесуть біля Філармонії, через те, що на центральному майдані поставили ангари для допомоги переселенцям.

Невеличкі ялинки прикрасять до свята Миколая в двох парках міста – Жовтневому та імені Тараса Шевченка, повідомила «Суспільне. Чернівці» начальниця міського управління культури Юлія Сафтенко.

Цьогоріч свято Миколая відзначатимуть раніше – 6 грудня. Цього ж дня відбудеться святкове відкриття цих локацій. У парку Шевченка встановлять штучну ялинку, яку купили раніше. А у Жовтневому парку прикрасять живу ялинку у горщику висотою 4-5 метрів. Дерево надасть комунальне підприємство «Трест зеленого господарства», а після завершення свят його повернуть назад.

Різдвяно-новорічну фотозону, яку минулого року встановлювали на Соборній площі, перенесуть на площу Філармонії. Оскільки на центральному майдані розміщені ангари для допомоги переселенцям. Їх встановила іспанська благодійна організація «Remar S.O.S» на початку повномасштабної війни. Наразі кошти з міського бюджету витрачатимуть мінімально, бо у міській раді не впевненні, що державне казначейство пропустить проплати на розважальні заходи.

«У нас були закладені кошти на новорічно-різдвяні заходи, але це третя черга оплат. У казначействі дуже складно пропускають третю чергу. Фінансисти попередили про те, що до кінця листопада будуть прийматися заявки, але чи пропустить казначейство третю чергу — не факт», – розповіла начальниця міського управління культури Юлія Сафтенко.

У 2021 році Чернівецька міськрада закупила штучну ялинку за майже 800 тисяч гривень, яку встановлювали на Соборній площі. Додамо, що минулого року в Чернівцях через війну також відмовилися новорічної ялинки на центральній площі міста. Атрибут Нового Року також не встановлювали і в Тернополі, Хмельницькому. А от у Львові ялинку все ж таки встановили. Її подарувала місту місцева родина. Прикрасили старими іграшками, але підприємство «Львівелектротранс» виготовили тематичну верхівку для святкового дерева у вигляді протитанкового їжака, що світиться.