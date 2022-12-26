Мешканцям Івано-Франківська пропонують орендувати живі новорічні ялинки в горщиках за донат на Збройні сили України. Ялинки можна орендувати на весь період зимових свят – до 20 січня. За ялинку потрібно залишити заставу: після повернення дерева половину застави віддадуть позичальникам ялинки, а іншу половину суми – перерахують на допомогу Збройним силам України. Умова – повернути деревце не пошкодженим.

Як у понеділок, 26 грудня, повідомило франківське видання «Курс», ініціатива належить Екологічному центру Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, який проводить аналогічні акції щороку перед новорічними святами.

«Живі ялинки в горщиках позичать на весь час новорічно-різдвяних свят – до 20 січня. За ялинку треба залишити заставу в розмірі повної вартості деревця, після повернення ялинки половину суми віддадуть позичальнику. Наприклад, за ялинку заввишки від 90 до 110 см (з горщиком) потрібно залишити 500 грн. При поверненні непошкодженого живого деревця віддадуть 250 грн. Решту 250 грн передадуть на допомогу ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Взяти в оренду ялинки можна з вівторка, 27 грудня, з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Софрона Мудрого (колишня Гарбарська), 22, м. Івано-Франківськ.