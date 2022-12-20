Через війну цього року період новорічно-різдвяних свят в Україні проходить тихо і майже непомітно. Замість яскраво декорованих вітрин, святкових ілюмінацій та ярмарків більшість українських міст думає про генератори, міні-електростанції та про те, як зігрітись взимку. Втім місцева влада та мешканці міст вирішили, що повністю відмовлятись від святкових традицій – це занадто, особливо, якщо це стосується головної ялинки.

Дискусії стосовно того, чи на часі встановлювати святкові ялинки в під час війни, були доволі активними і, зрештою, кожне місто прийняло окреме рішення. У Львові, наприклад, інтригу тримали до останнього і про рішення таки встановлювати різдвяну ялинку повідомили уже тоді, коли святкове дерево везли у центр міста. Через проблеми з електропостачанням деякі міста відмовились від святкової ілюмінації, зробили скромнішою або ж вирішили підключити її до генератора. Декорації цьогорічних ялинок теж тематичні: в основному це мілітарі або патріотичний стиль.

ZAXID.NET зібрав головні ялинки з різних українських міст, які нагадують про те, що в країні війна, але ми обов'язково переможемо.

Хмельницький

Ялинку у Хмельницькому «прикрасили» уламком ракети

У Хмельницькому ще не встановили центральну міську ялинку, водночас біля торгового центру у місті поставили невелике святкове дерево. Воно декороване у патріотичних кольорах, а саму ялинку ніби проштрикує уламок російської ракети С-300, привезений з Харківщини.

Миколаїв

У Миколаєві головну ялинку міста облаштували з мішків з піском і маскувальних сіток

У Миколаєві головну ялинку міста зробили з маскувальних сіток. Ще восени у місті закрили пам’ятник Святого Миколая мішками з піском, щоб його не зруйнувало внаслідок ракетних ударів. А нещодавно волонтери обв’язали цю конструкцію маскувальними сітками. Ялинка має висоту шість метрів і вона прикрашена ілюмінацією, кульками та гірляндами.

Львів

На верхівці ялинки у Львові встановили прикрасу у вигляді протитанкового їжака

У Львові цього року ялинку прикрасили старими іграшками, але підприємство «Львівелектротранс» виготовили тематичну верхівку для святкового дерева у вигляді протитанкового їжака, що світиться. Вага прикраси – 1,3 кг, розмір – 1,2 м. Окрім того, у Львові зменшили кількість ілюмінації на ялинці у порівнянні з минулими роками. Цього року світло на ялинці буде вмикатися з 17:00 до 22:00. У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.

Київ

Головна ялинка України прикрашена білими голубами і жовто-блакитними іграшками

Головна ялинка України, яку встановили на Софіївській площі цього року, – теж символічна. Половина ялинки прикрашена жовтими і блакитними кулями, а інша частина – білими голубами. Верхівку головної ялинки прикрашає герб України. Нижня частина ялинки оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з наслідками війни. Ілюмінація на ялинці – теж жовто-блакитна, вона вмикається у певні години і працює від генератора.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську ялинку зробили з патріотичних малюнків

В Івано-Франківську головну ялинку міста прикрасили 350-ма патріотичними малюнками з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками, псом Патроном та патріотичними гаслами. 5-метровий каркас для ялинки виготовили учні професійно-технічного училища. Ялинку підсвітили гірляндами, яка живиться від генератора.

Харків

Харківську центральну ялинку цього року встановили в метро

Головна ялинка Харкова цього року виглядає досить урочисто і святково. Про те, що це воєнна ялинка, нагадує місце, де її встановили – це станція метро «Університет». Таке рішення місцева влада прийняла у зв'язку із загрозою ракетних ударів під час святкувань Різдва та Нового року. Окрім того, харківське метро – це тепер особливе місце для жителів міста, адже тут рятувались і продовжують ховатись від російських бомб харків'яни. Ілюмінація цієї ялинки живиться централізовано, але є доволі економною.