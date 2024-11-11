До 2022 року штучну ялинку встановлювали на Вічевому Майдані

В Івано-Франківську встановлять штучну ялинку, яку до війни прикрашали на Вічевому Майдані. Цього року різдвяне дерево розмістять на площі біля міського озера, повідомив 11 листопада міський голова Руслан Марцінків.

«Різдвяна ялинка буде в Івано-Франківську. Але прикрасимо її не там, де завжди. А на площі біля міського озера. Поставимо штучну – ту, яка була раніше. Діти заслуговують на різдвяне диво», – написав Руслан Марцінків у Facebook, зазначивши, що про час відкриття ялинки в міськраді повідомлять згодом.

Нагадаємо, від встановлення традиційної ялинки в Івано-Франківську відмовилися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році її замінила інсталяція, висотою 5 метрів, яку виготовили учні професійно-технічного училища.

Металеве дерево прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками і патріотичними гаслами. У 2023 році різдвяну ялинку в Івано-Фракнівську теж не встановлювали, через те, що вона використовує велику кількість електроенергії.