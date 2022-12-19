Каркас для ялинки виготовили учні франківського училища

В Івано-Франківську відкрили ялинку перемоги з 350 дитячих малюнків гербами звільнених міст, янголами-захисниками, псом Патроном та патріотичними гаслами. Ялинку з малюнків встановили замість традиційної міської новорічної ялинки.

Відкрили ялинку перемоги в Івано-Франківську в понеділок, 19 грудня. Як повідомив мер Франківська Руслан Марцінків, ялинка висотою 5 метрів, її виготовили учні професійно-технічного училища. На малюнках діти зобразили герби звільнених міст, янголів, Патрона і різні патріотичні гасла.

«Так, ялинка цього року не така, як завжди. Але і час зараз теж, на жаль, не такий, як ми звикли. Та ми віримо в українську перемогу. Заради наших дітей, наступних поколінь. Саме тому цього року символ нового року переможний. Його прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками, псом Патроном, патріотичними гаслами», – повідомив міський голова.

Також Руслан Марцінків додав, що для економії електроенергії ялинку підсвітять гірляндами, які живитимуться від альтернативних джерел енергії. Нагадаємо, в Івано-Франківську вирішили не встановлювати новорічну ялинку та вмикати святкову ілюмінацію. Крім ялинки, місто також відмовилося від святкових арок та ілюмінації.

Додамо, через необхідність економити електроенергію деякі міста у західних областях України відмовилися від встановлення новорічної ялинки. Зокрема, у Чернівцях вирішили замість головної ялинки на площі Соборній прикрасити невелику на площі Філармонії. У Тернополі замість дерева на площі міста встановлять різдвяну шопку, у Рівному провели опитування містян щодо встановлення новорічної ялинки цьогоріч, більшість висловилася проти. В Ужгороді встановили куплену у 2021 році штучну 18-метрову ялинку, яку також прикрасили іграшками з минулих років.