18-метрову штучну ялинку мерія Ужгорода купила торік майже за 1 млн грн

Мерія Ужгорода вирішила таки встановити 18-метрову штучну новорічну ялинку у центрі міста. На встановлення та декорування ялинки, яку купили у 2021 році, з бюджету міста коштів не витрачатимуть. Крім того, ялинку освітлюватимуть лише по кілька годин ввечері від електрогенератора, який придбають благодійники. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Ужгородської міської ради, ялинку вже почали монтувати на площі Петефі. Усі прикраси будуть минулорічними. Разом із тим, масових розважальних святкових заходів в Ужгороді не буде.

Як у середу, 14 грудня, повідомила прес-служба Ужгородської міськради, рішення встановити ялинку попередньо погодили із Закарпатською обласною військовою адміністрацією. «Зваживши все, вирішили: діти, а зараз ідеться не тільки про маленьких ужгородців, а й про багатьох дітей, які переїхали до обласного центру Закарпаття у зв'язку з повномасштабною агресією Росії, повинні мати свято, позитивні емоції для них сьогодні дуже важливі», – зазначили у повідомленні.

У прес-службі Ужгородської міської ради ZAXID.NET уточнили, що штучну ялинку декорують прикрасами з минулого року, жодних коштів на її встановлення з міського бюджету не витрачатимуть. У мерії також наголосили, що масових розважальних новорічних заходів, як у попередні роки, в Ужгороді цьогоріч не буде.

«Минулого року міська рада купила штучну ялинку. Прикраси використаємо минулорічні. Освітлюватиметься ялинка лише кілька годин ввечері від електрогенератора. Його придбають благодійники. Наразі ялинку вже почали монтувати на площі Шандора Петефі», – зазначила речниця Ужгородської міськради Алла Кохан.

Зазначимо, у 2021 році мерія Ужгорода вперше купила 18-метрову штучну новорічну ялинку: до того часу в місті завжди встановлювали живе дерево. На новорічну штучну ялинку, огорожу до неї та світлодіодні гірлянди Ужгород витратив понад 969 тис. грн. Штучне дерево купили у тернопільської компанії «Вітал Сіті Груп». Минулого року мерія також змінила місце встановлення ялинки з площі Театральної на площу Шандора Петефі. У 2021 році мерія також використовувала прикраси та ілюмінацію, якими декорували ялинки у минулі роки.

Додамо, через необхідність економити електроенергію деякі міста у західних областях України відмовилися від встановлення новорічної ялинки. Зокрема, у Чернівцях вирішили замість головної ялинки на площі Соборній прикрасити невелику на площі Філармонії. В Івано-Франківську новорічну ялинку замінять декором з дитячими листами про перемогу, у Тернополі замість дерева на площі міста встановлять різдвяну шопку, у Рівному провели опитування містян щодо встановлення новорічної ялинки цьогоріч, більшість висловилася проти.