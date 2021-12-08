Мерія міста також вирішил змінити локацію для головної ужгородської ялинки

На новорічну штучну ялинку, огорожу до неї та світлодіодні гірлянди Ужгород витратив понад 969 тис. грн. Місто вперше купило штучну ялинку на свята, а також змінило місце її встановлення: цьогоріч новорічна ялинка буде встановлена не на площі Театральній, а на площі Шандора Петефі.

За даними системи Prozorro, договір про купівлю 18-метрової литої сосни та фурнітури до неї ужгородське комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку "Під замком"» підписало із тернопільською компанією «Вітал Сіті Груп» у вівторок, 7 грудня.

Згідно з документами, штучна новорічна сосна коштувала місту 710 тис. грн, декоративна огорожа до неї – 60 тис. грн, за світлодіодні гірлянди «Метеоритний дощ» заплатили 37,5 тис. грн.

Як зазначається у договорі, ялинку повинні доставити в Ужгород до понеділка, 13 грудня.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Ужгородської міської ради, ялинку цього року встановлять площі Шандора Петефі, тут також працюватиме новорічний ярмарок. Це перша штучна ялинка, куплена мерією, дотепер в Ужгороді встановлювали живу ялинку, її зазвичай дарували містяни.

«Прикрасять ялинку тими ж кульками, що й торік (білі, срібні, золоті), також докупили частину нових у таких же кольорах. Використають й ілюмінацію, яка була у попередні роки», – зазначили у міськраді.

Офіційне відкриття головної ялинки Ужгорода попередньо заплановане на суботу, 18 грудня.

Відповідно до даних YouControl, ТОВ «Вітал Сіті Груп» зареєстрована у Тернополі у 2018 році, власник та керівник – тернополянин Віталій Лисий. Ця компанія вже неодноразово постачала новорічні ялинки у різних містах України. У 2020 році ТОВ «Вітал Сіті Груп» отримала державних закупівель на 1,8 млн грн, у 2021 році – на понад 5,9 млн грн. Нещодавно у цієї компанії новорічну ялинку придбало і Мукачево.