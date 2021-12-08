Ужгород витратив 969 тис. грн на 18-метрову новорічну ялинку та гірлянди
В Ужгороді цьогоріч вперше буде штучна новорічна ялинка
На новорічну штучну ялинку, огорожу до неї та світлодіодні гірлянди Ужгород витратив понад 969 тис. грн. Місто вперше купило штучну ялинку на свята, а також змінило місце її встановлення: цьогоріч новорічна ялинка буде встановлена не на площі Театральній, а на площі Шандора Петефі.
За даними системи Prozorro, договір про купівлю 18-метрової литої сосни та фурнітури до неї ужгородське комунальне підприємство «Парк культури і відпочинку "Під замком"» підписало із тернопільською компанією «Вітал Сіті Груп» у вівторок, 7 грудня.
Згідно з документами, штучна новорічна сосна коштувала місту 710 тис. грн, декоративна огорожа до неї – 60 тис. грн, за світлодіодні гірлянди «Метеоритний дощ» заплатили 37,5 тис. грн.
Як зазначається у договорі, ялинку повинні доставити в Ужгород до понеділка, 13 грудня.
Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Ужгородської міської ради, ялинку цього року встановлять площі Шандора Петефі, тут також працюватиме новорічний ярмарок. Це перша штучна ялинка, куплена мерією, дотепер в Ужгороді встановлювали живу ялинку, її зазвичай дарували містяни.
«Прикрасять ялинку тими ж кульками, що й торік (білі, срібні, золоті), також докупили частину нових у таких же кольорах. Використають й ілюмінацію, яка була у попередні роки», – зазначили у міськраді.
Офіційне відкриття головної ялинки Ужгорода попередньо заплановане на суботу, 18 грудня.
Відповідно до даних YouControl, ТОВ «Вітал Сіті Груп» зареєстрована у Тернополі у 2018 році, власник та керівник – тернополянин Віталій Лисий. Ця компанія вже неодноразово постачала новорічні ялинки у різних містах України. У 2020 році ТОВ «Вітал Сіті Груп» отримала державних закупівель на 1,8 млн грн, у 2021 році – на понад 5,9 млн грн. Нещодавно у цієї компанії новорічну ялинку придбало і Мукачево.