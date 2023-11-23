В Івано-Франківську відмовилися від встановлення традиційної ялинки в центрі міста
Як і в минулому році, міськрада Івано-Франківська не буде встановлювати новорічну ялинку на Вічевому Майдані. Штучне дерево знову замінить інсталяція патріотичного характеру.
Традиційну новорічну ялинку не встановлюватимуть, бо на її освітлення йде багато електрики. Про в ефірі радіо «Західний полюс» повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
«Ми розуміємо, що можуть бути відключення. У нас ялинка штучна, вона використовує велику кількість електроенергії. Тому ухвалили рішення, що буде символічна ялинка з малюнків франківських дітей», – зазначив Руслан Марцінків.
Нагадаємо, минулого року на ялинку в Івано-Франківську не витрачали бюджетних коштів. Натомість, каркас, заввишки 5 м, виготовили учні професійно-технічного училища, а металеве дерево прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками і патріотичними гаслами.