Ялинка в Івано-Франківську у 2022 році

Як і в минулому році, міськрада Івано-Франківська не буде встановлювати новорічну ялинку на Вічевому Майдані. Штучне дерево знову замінить інсталяція патріотичного характеру.

Традиційну новорічну ялинку не встановлюватимуть, бо на її освітлення йде багато електрики. Про в ефірі радіо «Західний полюс» повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Ми розуміємо, що можуть бути відключення. У нас ялинка штучна, вона використовує велику кількість електроенергії. Тому ухвалили рішення, що буде символічна ялинка з малюнків франківських дітей», – зазначив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, минулого року на ялинку в Івано-Франківську не витрачали бюджетних коштів. Натомість, каркас, заввишки 5 м, виготовили учні професійно-технічного училища, а металеве дерево прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками і патріотичними гаслами.