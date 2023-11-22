Над створенням шопки вже працюють службовці, викладачі та студенти

Різдвяно-новорічні свята у Коломиї відзначатимуть без ялинки, як і минулого року. Натомість у центрі міста встановлять символічну шопку. Дату її відкриття поки не розголошують.

Як розповів міський голова Коломиї Богдан Станіславський, над створенням вертепу вже працюють службовці, викладачі та студенти. У цьому їм допомагають військові.

«Композиція включатиме "артефакти" від наших захисників. Її виготовляють своїми силами управління культури та туризму Коломийської міської ради і викладачі та студенти відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу. А допомагає у створенні шопки наша 10-а окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», – зазначив Богдан Станіславський.

Додамо, що 26 листопада у Грушеві Коломийської громади для дітей запрацює також резиденція Святого Миколая.