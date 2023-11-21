Витрати на електроенергію святкової ілюмінації оплатять підприємці

Цього року в Тернополі на центральному майдані встановлять новорічну ялинку. У міській раді прийняли таке рішення після опитування серед дітей загиблих військовослужбовців. Міський голова Сергій Надал додав, що коштів на встановлення ялинки та організацію новорічного свята використовувати з міського бюджету не будуть.

Минулоріч новорічну ялинку на центральному майдані не встановлювали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Місто лише прикрасили святковою ілюмінацією. Цьогоріч новорічне штучне дерево встановлять на тому ж місці, що було до лютого 2022 року. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що ялинку перш за все поставлять для дітей, щоб їм організувати свято.

«Я маю з приводу встановлення ялинки власну думку, але є діти героїв, які віддали життя на війні, діти захисників, які зараз на фронті, і вони висловлюються за встановлення ялинки. Через те, що їм дуже потрібне різдвяне диво. Саме діти наших героїв запропонували, щоб ця ялинка стала символом нашої майбутньої Перемоги, а маленькі тернополяни зможуть долучитися до прикрашання ялинки, власноруч зробивши разом з вчителями патріотичні іграшки», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал в себе на сторінці в Facebook.

Також міський голова наголосив, що коштів з бюджету на організацію свята і встановлення новорічної ялинки з місцевого бюджету використовувати не будуть. Штучне новорічне дерево було куплене кілька років тому. Також є вся святкова ілюмінація. Витрати на електроенергію обіцяють оплатити підприємці Тернополя. Якщо не буде електроенергії через обстріли Росією, то ялинка теж не світитиме.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівцях оголосили, що цього року новорічну ялинку не встановлюватимуть на центральній площі. Натомість прикрасять живі дерева, які ростуть в двох парках обласного центру.