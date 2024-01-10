Буковинець повідомив, що заклав вибухівку на вул. Руданського

Новоселицький районний суд засудив 62-річного чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування центру Чернівців. Буковинець в суді визнав свою провинну, а правоохоронці встановили, що повідомив він про вибухівку на п’яну голову. Суддя призначив чоловіку три роки позбавлення волі, а пізніше замінив термін покарання на умовний.

Правоохоронці встановили, що 7 листопада 62-річний житель Новоселиці зателефонував зі свого мобільного телефону в поліцію і повідомив про вибух, який мав би відбутись на одній із вулиць у центрі Чернівців. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб виїхали за адресою – вул. Руданського, обшукали прилеглу територію, однак жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили. Поліцейським вдалося відшукати чоловіка, який телефонував у відділок. Його затримали і допитали. Буковинець пояснив, що зробив це на п’яну голову і хотів пожартувати.

«На Різдво, 25 грудня 2023 року, прокурор та обвинувачений підписали угода про визнання винуватості. Чоловік ще раз беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, щиро розкаявся та активно спряв розкриттю кримінального правопорушення», – йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 4 січня.

Суддя призначив 62-річному жителю Новоселиці покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки із звільненням від відбуття покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Також чоловіка звільнили із зали суду, адже до оголошення вироку він перебував в слідчому ізоляторі майже два місця.