Площа ділянки - 1,5 га

Земельну ділянку в Чернівцях повернули у власність Міністерства оборони України. Площа землі складає 1,5 гектара, а вартість – 84 млн грн. Земельна ділянка раніше перебувала у власності військового госпіталю, який розташований в Чернівцях, а кількома роками раніше її незаконного перевели в користування міської громади.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону подали позов до Господарського суду Чернівецької області. Предметом позову стала земельна ділянка площею 1,5 га, і яка розташовувалася в обласному центрі.

«В суді йшлося про землі вартістю 84 млн грн, які раніше використовувались місцевим військовим госпіталем. Встановлено, що Чернівецька міська рада не визнавала та оспорювала право державної власності на вказану земельну ділянку», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в четвер, 11 січня.

Господарський суд Чернівецької області визнав право власності на земельну ділянку військового містечка у Чернівцях за Міністерством оборони України. Після набрання рішенням суду законної сили прокурори звернулися у виконавчу службу. Виконавці забезпечили виконання судової постанови – було здійснено держреєстрацію земельної ділянки за Міноборони та повернуто землю законному власнику.