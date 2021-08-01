Спрей проти коронавірусу BioBlock

В Естонії науковці створили спрей від коронавірусу BioBlock, який, за їхніми словами, зможе захищати людей як від початкових варіантів інфекції, так і від «Дельта»-штаму. Про це повідомляє естонське видання Postimees.

«Лабораторні дослідження назального спрею з антитілами до коронавірусу, розробленого в співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність в блокуванні широко поширеного зараз «Дельта»-штаму вірусу», – йдеться у повідомленні.

Лабораторні дослідження показали, що спрей забезпечує захист як від вихідного «уханьського» штаму, так і від «Дельта»-штаму, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

Як розповіла наукова директорка компанії, що займається генною інженерією, Icosagen Марта Устава, лабораторні дослідження на сьогодні підтвердили, що розроблений назальний спрей однаково добре захищає від усіх штамів коронавірусу.

Рішення, що дозволяє виробляти і продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров'я Естонії на підставі висновку групи експертів, що складається з фахівців з Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний препарат, але інформація про продукт і інформація на упаковці узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я. Назальний спрей BioBlock виробляється і продається компанією Chemi-Pharm.