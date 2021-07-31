У США провели дослідження, яке показало, що три чверті інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 після кількох великих заходів, які пройшли в штаті Массачусетс в липні, були повністю щеплені. Це вказує на високу передачу штаму «Дельта», йдеться в повідомленні Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC), опублікованому в п'ятницю, 30 липня.

За даними дослідження, після проведення масових заходів в окрузі Барнстейбл було зареєстровано 469 хворих, 74% з них вже пройшли вакцинацію. 133 випадки інфікування були вивчені найбільш ретельно, і дослідження показали, що в 90% з них йдеться про штам коронавірусу «Дельта».

За час проведення дослідження п’ятьох його учасників госпіталізували. Серед госпіталізованих – одна невакцинована людина із супутніми захворюваннями, а також – четверо вакцинованих віком від 20 до 70 років, у двох з них були супутні захворювання.

CDC зазначає, що, ймовірно, на відміну від інших варіантів вірусу, ця мутація може передаватися і від повністю вакцинованих людей. У зв’язку з цим, CDC рекомендує продовжити носити маски навіть вакцинованим людям. Особливо це стосується відвідування громадських будівель і масових заходів.