Автобус їздить три дні на тиждень по селах, які входять в громаду

В Підволочиській громаді на Тернопільщині запустили соціальний безкоштовний автобус. Громадський транспорт їздить в ті села, в які відмовлялися їхати приватні перевізники. Заступник голови Підволочиська Іван Осадчук розповів ZAXID.NET, що на придбання автобуса з міського бюджету виділили 195 тис. грн.

В Підволочиській громаді 8 сіл з 23 населених пунктів не мали сполучення з Підволочиськом. Міська рада час від часу оголошувала тендер на перевезення, однак жоден з приватних перевізників не зголосився їздити трьома маршрутами. Заступник мера Підволочиська Іван Осадчук розповів ZAXID.NET, що після кількох невдалих конкурсі на перевезення вони вирішили купити комунальний автобус.

«Люди, які проживають в 8 селах громади, стали заручниками ситуації, коли добратися до Підволочиська просто не має чим. Багато пенсіонерів їхали в лікарню, на закупи, дітей возять на гуртки. На сесії міської ради депутати проголосували за виділення 195 тис. грн на придбання автобуса. А рейси зробити безкоштовними для пасажирів», – розповів Іван Осадчук.

Автобус стоїть на балансі комунального підприємства відділу благоустрою. Водій, який працює на рейсах теж працевлаштований на офіційну роботу, а пальне виділяється по кошторису на відділ, додає заступник мера Підволочиська Іван Осадчук.

«Ми зараз маємо три маршрути. Перший це – села Дорофіївка, Супранівка, Коршилівка, Росохватець. Другий маршрут – Клебанівка і Богданівка, а третій – Мовчанівка і Хмельська», – розповідає ZAXID.NET Іван Осадчук.

Наразі, муніципальний автобус їздить три дні на тиждень по селах, які входять в громаду. За один день здійснює кілька рейсів для того, щоб усі бажаючі змогли безкоштовно дістатися до центру громади і вчасно повернутися додому.